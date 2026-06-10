Стаал — первый игрок в возрасте 37 лет, забивший голы в первых 4 играх финала Кубка Стэнли

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Дублем отметился капитан «ураганов» Джордан Стаал, который стал первым игроком в истории НХЛ в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых четырёх матчей финальной серии.
Если Стаал забьёт ещё два гола в серии, он сравняется с Брэдом Маршаном (2025) по количеству голов в одном финале Кубка среди игроков такого возраста и старше.
Стаал стал четвёртым игроком с 1968 года, забившим гол в каждом из первых четырёх матчей финала Кубка Стэнли. Другие — Майк Босси из «Нью-Йорк Айлендерс» в 1982 году, Стив Пейн из «Миннесоты Норт Старз» в 1981 году и Джонни Буцик из «Бостон Брюинз» в 1970 году.
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