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Стаал — первый игрок в возрасте 37 лет, забивший голы в первых 4 играх финала Кубка Стэнли

Стаал — первый игрок в возрасте 37 лет, забивший голы в первых 4 играх финала Кубка Стэнли
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Каролиной Харрикейнз» (3:5, 2-2). Дублем отметился капитан «ураганов» Джордан Стаал, который стал первым игроком в истории НХЛ в возрасте 37 лет и старше, забившим гол в каждом из первых четырёх матчей финальной серии.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

Если Стаал забьёт ещё два гола в серии, он сравняется с Брэдом Маршаном (2025) по количеству голов в одном финале Кубка среди игроков такого возраста и старше.

Стаал стал четвёртым игроком с 1968 года, забившим гол в каждом из первых четырёх матчей финала Кубка Стэнли. Другие — Майк Босси из «Нью-Йорк Айлендерс» в 1982 году, Стив Пейн из «Миннесоты Норт Старз» в 1981 году и Джонни Буцик из «Бостон Брюинз» в 1970 году.

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