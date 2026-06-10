МХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Александром Барковым

МХК «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Барковым на три года.

«Напомним, за три сезона под руководством Александра Эдгардовича МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова в 2025 году и серебряным призёром в прошедшем сезоне! Желаем Александру Эдгардовичу новых побед с молодёжной командой московского «Спартака»!» – сказано в сообщении клуба.

Отец форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова в прошлом сезоне временно исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в КХЛ, когда Алексей Жамнов восстанавливался после операции. В финальной серии МХЛ красно-белые уступили «Локо» в шести матчах.