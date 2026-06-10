Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

МХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Александром Барковым

МХК «Спартак» продлил контракт с главным тренером Александром Барковым
Комментарии

МХК «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Александром Барковым на три года.

«Напомним, за три сезона под руководством Александра Эдгардовича МХК «Спартак» стал обладателем Кубка Харламова в 2025 году и серебряным призёром в прошедшем сезоне! Желаем Александру Эдгардовичу новых побед с молодёжной командой московского «Спартака»!» – сказано в сообщении клуба.

Отец форварда «Флориды Пантерз» Александра Баркова в прошлом сезоне временно исполнял обязанности главного тренера «Спартака» в КХЛ, когда Алексей Жамнов восстанавливался после операции. В финальной серии МХЛ красно-белые уступили «Локо» в шести матчах.

Материалы по теме
«Спартак» провёл мощнейший год. У москвичей самая успешная система в российском хоккее?
«Спартак» провёл мощнейший год. У москвичей самая успешная система в российском хоккее?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android