Виталий Черночуб сменил Луи Робитайла на посту главного тренера «Омских Крыльев»

«Омские Крылья» объявили о назначении Виталия Черночуба главным тренером. Ранее специалист на протяжении предыдущих пяти сезонов был главным тренером молодёжной команды «Омские Ястребы». Черночуб сменит на этом посту канадского тренера Луи Робитайла.

Робитайл тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022 – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.

Канадский специалист был назначен главным тренером «Омских Крыльев» перед прошлым сезоном, который команда завершила поражением во втором раунде плей-офф от «Югры» (0-4).