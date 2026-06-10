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Виталий Черночуб сменил Луи Робитайла на посту главного тренера «Омских Крыльев»

Виталий Черночуб сменил Луи Робитайла на посту главного тренера «Омских Крыльев»
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«Омские Крылья» объявили о назначении Виталия Черночуба главным тренером. Ранее специалист на протяжении предыдущих пяти сезонов был главным тренером молодёжной команды «Омские Ястребы». Черночуб сменит на этом посту канадского тренера Луи Робитайла.

Робитайл тренирует с 2011 года и большую часть своей карьеры провёл в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Также работал с молодёжными сборными Канады разных возрастов в качестве ассистента главного тренера, в 2015 году выиграл бронзовую медаль юниорского чемпионата мира, в 2022 – золотую медаль молодёжного чемпионата мира.

Канадский специалист был назначен главным тренером «Омских Крыльев» перед прошлым сезоном, который команда завершила поражением во втором раунде плей-офф от «Югры» (0-4).

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