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Бриндамор объяснил, почему включил Кочеткова в заявку на четвёртый матч финальной серии

Бриндамор объяснил, почему включил Кочеткова в заявку на четвёртый матч финальной серии
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор объяснил выбор вратаря на четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). Основной вратарь «ураганов» Фредерик Андерсен не был включён в заявку на игру, стартовым голкипером был заявлен Брэндон Басси, а в качестве запасного — россиянин Пётр Кочетков.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«В разговоре с нашим тренером вратарей [Полом Шонфелдером] выяснилось, что Андерсену нужен перерыв. Полноценная передышка, то есть отдых на весь вечер. Мы выбрали другого парня. А если бы Андерсен переоделся на игру и прошёл через всё это, это был бы не полноценный отдых», – цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Включение в заявку позволило 26-летнему россиянину считаться полноценным участником финальной серии и претендовать на титул обладателя Кубка Стэнли.

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