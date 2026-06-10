Бриндамор объяснил, почему включил Кочеткова в заявку на четвёртый матч финальной серии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор объяснил выбор вратаря на четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (5:3, 2-2). Основной вратарь «ураганов» Фредерик Андерсен не был включён в заявку на игру, стартовым голкипером был заявлен Брэндон Басси, а в качестве запасного — россиянин Пётр Кочетков.

«В разговоре с нашим тренером вратарей [Полом Шонфелдером] выяснилось, что Андерсену нужен перерыв. Полноценная передышка, то есть отдых на весь вечер. Мы выбрали другого парня. А если бы Андерсен переоделся на игру и прошёл через всё это, это был бы не полноценный отдых», – цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Включение в заявку позволило 26-летнему россиянину считаться полноценным участником финальной серии и претендовать на титул обладателя Кубка Стэнли.