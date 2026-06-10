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Финальная серия «Вегаса» с «Каролиной» стала самой результативной за последние 45 лет

Финальная серия «Вегаса» с «Каролиной» стала самой результативной за последние 45 лет
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В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

За четыре игры финальной серии команды забросили на двоих 33 шайбы (девять в первой игре, семь – во второй и девять – в третьей). Это наибольший показатель в финалах Кубка Стэнли за 45 лет и третий в истории.

Рекорд принадлежит двум сериям: в 1918 году «Торонто Аренас» и «Ванкувер Миллионерс» забили 36 голов, в 1981-м это достижение повторили «Айлендерс» и «Миннесота Норт Старс».

Пятый матч серии пройдёт на домашней площадке «Харрикейнз» в ночь на 12 июня.

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