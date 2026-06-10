Финальная серия «Вегаса» с «Каролиной» стала самой результативной за последние 45 лет

В ночь с 9 на 10 июня на льду «Ти-Мобайл Арены» в американском Парадайсе завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Стэнли между командами «Вегас Голден Найтс» и «Каролина Харрикейнз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 5:3.

За четыре игры финальной серии команды забросили на двоих 33 шайбы (девять в первой игре, семь – во второй и девять – в третьей). Это наибольший показатель в финалах Кубка Стэнли за 45 лет и третий в истории.

Рекорд принадлежит двум сериям: в 1918 году «Торонто Аренас» и «Ванкувер Миллионерс» забили 36 голов, в 1981-м это достижение повторили «Айлендерс» и «Миннесота Норт Старс».

Пятый матч серии пройдёт на домашней площадке «Харрикейнз» в ночь на 12 июня.