Профсоюз игроков НХЛ попросил лигу начать расследование действий Бэбкока в «Коламбусе»

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, профсоюз игроков НХЛ попросил лигу начать расследование обвинений в том, что Майк Бэбкок нарушал частную жизнь игроков во время своего пребывания в «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее «Эдмонтон Ойлерз» связались с Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) с целью выяснить, есть ли какие-то вопросы, требующие урегулирования, перед возможным приглашением 63-летнего специалиста.

В 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003 году.