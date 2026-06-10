«Он задира и тиран». Экс-защитник НХЛ раскритиковал возможное возвращение Бэбкока в лигу

Бывший защитник клубов НХЛ Майк Коммодор раскритиковал возможное назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера «Эдмонтон Ойлерз».

«Я больше не хочу слышать ни слова от НХЛ, профсоюза игроков НХЛ или «Ойлерз» о том, насколько важно для нас психическое здоровье. Извините, но этот парень получает удовольствие от конфликтов со своими игроками. Я никогда не отрицал, что он разбирается в хоккее с технической точки зрения, но он — задира и тиран. Это его сущность. Сказать, что я разочарован, — значит сказать мягко.

Бэбкок не идиот. С Коннором и Леоном он будет обращаться как с золотом. А вот игроки нижних звеньев, новички, персонал арены — именно такие люди будут подвергаться насилию с его стороны», — сказал Коммодор в подкасте Джейсона Грегора.

Напомним, в 2023 году Бэбкок подал в отставку с поста главного тренера «Коламбус Блю Джекетс» из-за обвинений во вторжении в частную жизнь игроков.