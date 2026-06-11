Известный тренер Андрей Назаров высказался о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года. Ранее ИИХФ огласила состав групп на первенство мира, в которых отсутствуют сборные России и Беларуси.

«По всей видимости, в ИИХФ не сделали выводов из завершившегося провального чемпионата мира, который без сборной России среди участников получился неполноценным и неконкурентоспособным. Турнир, призванный дарить людям праздник, стал настоящей обузой и подобием того, что все хотели бы видеть.

На следующий чемпионат мира сборную России снова не включили в число участников чемпионата мира: ни в одной из групп нашей сборной нет. Люк Тардиф, чьи полномочия на посту ИИХФ скоро заканчиваются, напоследок решил в очередной раз подтвердить свою некомплектность и подложить всем нам свинью. Кому он делает хуже? Себе, болельщикам, всему мировому хоккею, который при нём оказался полностью развален.

То, как нужно организовывать соревнования, мы увидели по ходу розыгрыша Кубка Гагарина. Великолепный и зрелищный плей-офф, яркий хоккей высокого уровня, за которым следили не только в России, но и во всей Европе. Вот чему нужно учиться Тардифу, а не оставлять после себя огромную жирную кляксу», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.