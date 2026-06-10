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Впервые в истории Кубка мэра Москвы участие в соревнованиях примут восемь команд

Впервые в истории Кубка мэра Москвы участие в соревнованиях примут восемь команд
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Впервые в истории Кубка мэра Москвы участие в соревнованиях примут восемь команд. Турнир состоится в столице с 27 по 30 августа во Дворце спорта «Мегаспорт».

Впервые в истории Кубка участие в соревнованиях примут восемь команд: московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», нижегородское «Торпедо», минское «Динамо», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист» и китайский клуб «Шанхайские Драконы».

Команды будут разделены на две группы. В группу А войдут ЦСКА, «Спартак», «Динамо-Минск» и «Ак Барс», в группу Б — московское «Динамо», «Торпедо», «Шанхайские Драконы» и «Автомобилист». Решающие матчи за пятое и третье места, а также финал пройдут 30 августа.

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