«Сибирь» совершила обмен с хоккейным клубом «Динамо» Санкт-Петербург

Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен на денежную компенсацию с хоккейным клубом «Динамо» Санкт-Петербург, в результате которого новосибирскую команду пополнил 23-летний защитник Никита Смирнов. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком носит двусторонний характер и подписан сроком на один сезон.

Смирнов с 14 лет занимается хоккеем в системе СКА. В 2019 году дебютировал в МХЛ в составе «СКА-Варяги», затем выступал за «СКА-1946», с которым завоевал Кубок Харламова в сезоне-2021/2022. В сезоне-2021/2022 дебютировал в ВХЛ за «СКА-ВМФ». В октябре 2021 года сыграл первый матч за СКА в КХЛ.

Всего на счету защитника 70 матчей в Континентальной хоккейной лиге в составе СКА, минского «Динамо» и «Трактора», в которых хоккеист набрал 15 (4+11) очков. Также на счету Смирнова два матча в составе сборной России в ноябре 2021 года на Кубке Карьяла.