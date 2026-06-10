«Это как голливудское кино, триллер». Брылин высоко оценил финальную серию в НХЛ

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался о финальной серии текущего розыгрыша между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (2-2).

«Две достаточно равные команды, поэтому переход инициативы от одной к другой мы видим почти в каждой игре. Удаления, ошибки, игра вратарей, отменённые голы влияют на ход игры, и все говорят, что это самый интересный финал за последнее время. Это как голливудское кино, триллер.

«Вегас» заставил «Каролину» больше играть в обороне – всё-таки у «Найтс» ребята более крупные, габаритные, очень хорошо держат шайбу, заставляют соперника часто ошибаться, хорошо выходят из-под давления, выигрывают единоборства. Они не дают поднять головы, играют плотно во всех трёх зонах, очень нагло. С другой стороны, по тому, что они играют так агрессивно, эту агрессию можно использовать против самого «Вегаса», – цитирует Брылина ТАСС.