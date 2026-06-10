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«Это как голливудское кино, триллер». Брылин высоко оценил финальную серию в НХЛ

«Это как голливудское кино, триллер». Брылин высоко оценил финальную серию в НХЛ
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин высказался о финальной серии текущего розыгрыша между «Каролиной Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс» (2-2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
10 июня 2026, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Стэнковен (Чатфилд, Блейк) – 01:06     0:2 Блейк (Холл, Элерс) – 03:28     1:2 Стоун (Теодор, Макнэбб) – 07:22     1:3 Стаал (Гостисбер, Ахо) – 12:48 (pp)     2:3 Карлссон (Андерссон, Марнер) – 24:22     3:3 Хауден (Сиссонс, Карлссон) – 37:08     3:4 Стаал (Элерс) – 46:32     3:5 Элерс – 59:05    

«Две достаточно равные команды, поэтому переход инициативы от одной к другой мы видим почти в каждой игре. Удаления, ошибки, игра вратарей, отменённые голы влияют на ход игры, и все говорят, что это самый интересный финал за последнее время. Это как голливудское кино, триллер.

«Вегас» заставил «Каролину» больше играть в обороне – всё-таки у «Найтс» ребята более крупные, габаритные, очень хорошо держат шайбу, заставляют соперника часто ошибаться, хорошо выходят из-под давления, выигрывают единоборства. Они не дают поднять головы, играют плотно во всех трёх зонах, очень нагло. С другой стороны, по тому, что они играют так агрессивно, эту агрессию можно использовать против самого «Вегаса», – цитирует Брылина ТАСС.

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