Главный тренер «Чикаго» рассказал, как планирует использовать Романа Канцерова

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джефф Блэшилл заявил, что видит нападающего Романа Канцерова на фланге в топ-6. 21-летний форвард ранее подписал контракт новичка с клубом НХЛ. Канцеров провёл прошлый чемпионат за магнитогорский клуб на позиции центра.

«В «Детройте» у меня были Павел Дацюк и Хенрик Зеттерберг, но иногда они играли вместе, и тогда не имело значения, кто из них центр. С кем бы я ни поставил Романа, не будет иметь значения, кто будет центром. Оба будут проводить время в зоне защиты.

Я думаю, что Канцеров обладает навыками, позволяющими ему играть одинаково хорошо как на фланге, так и в центре. Здорово иметь возможность добавить в команду игрока с такой универсальностью и набором скиллов», – цитирует Блэшилла The Athletic.

В прошлом сезоне КХЛ Канцеров набрал 64 (36+28) очка за 63 матча в регулярке за «Металлург» и стал лучшим снайпером сезона в лиге.