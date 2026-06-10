«Надо уже биться, быть с ними жёстче». Третьяк — о суде с ИИХФ за отстранение России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация подаёт в суд из-за недопуска сборных России на международные старты под эгидой ИИХФ. Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/2027 по соображениям безопасности. Планируется, что тема будет обсуждаться на конгрессе ИИХФ в сентябре.

«Мы сейчас подаём в суд. Дисциплинарный совет ИИХФ подтвердил, что нас неправильно отстранили. Надо уже биться, быть с ними жёстче», – цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Ранее ИИХФ сформировала группы на чемпионат мира 2027 года без учёта сборных России и Беларуси.