Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА обменял нападающего Виталия Абрамова в «Амур» на денежную компенсацию. Ранее главный тренер ЦСКА Игорь Никитин заявил, что клуб планирует обменять Абрамова.

В сезоне-2025/2026 Абрамов провёл за армейцев в регулярном чемпионате 63 матча, набрав 25 (11+14) очков. В Кубке Гагарина на счету нападающего четыре очка — гол и три результативные передачи в девяти встречах.

Абрамову 28 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года, в составе армейской команды хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

В прошлом сезоне ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина уступил «Авангарду» в серии из пяти матчей.