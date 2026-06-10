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В Швеции, Финляндии и Чехии высказались против возвращения сборной России по хоккею

В Швеции, Финляндии и Чехии высказались против возвращения сборной России по хоккею
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Представители хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии по-прежнему не хотят допуска российских сборных к международным турнирам, но при этом отказываются комментировать свои действия в случае положительного для России решения. Об этом сообщает SVT.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе ИИХФ таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», — заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон.

Телеканал SVT также обратился за комментариями в хоккейные федерации Финляндии и Чехии. Обе организации подтвердили позицию, поддерживающую отстранение россиян.

«Мнение Чешской федерации хоккея — в сложившихся обстоятельствах мы не видим возможности сыграть против российской национальной команды», — отметил генеральный секретарь Чешской федерации хоккея Ян Черни.

При этом федерации отказались комментировать свои действия в том случае, если российские хоккеисты вернутся на международные соревнования.

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