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Юрий Карандин: в узурпации правил дилетантами — трагедия нашего хоккея

Юрий Карандин: в узурпации правил дилетантами — трагедия нашего хоккея
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Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин высказался об изменениях в правилах КХЛ на следующий сезон.

— Что скажете об изменениях в судействе?
— Скажу так: в узурпации правил дилетантами – трагедия нашего хоккея. Мне, как арбитру, который всю свою жизнь отдал судейству, тяжело на это смотреть. Правила хоккея написаны кровью многих поколений – и хоккеистов, и судей. И мы не имеем права их кромсать. В этом только непрофессионализм – и неуважение к истории.

— Вы категорический противник изменений?
— Каждый год вносятся совершенно абсурдные новинки. Например, год назад – с вбросом шайбы голкипером, как в хоккее с мячом. То есть речь о правиле, которое практически не применялось и не будет применяться.

Теперь высосали из пальца изменения по требованиям к игре крагой, по слетевшему шлему. Профессионалы понимают, что никакого серьёзного отношения к нашей игре они тоже не имеют – идёт исключительно имитация бурной деятельности, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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