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Владимир Крикунов назвал главное качество вратаря «Локомотива» Даниила Исаева

Владимир Крикунов назвал главное качество вратаря «Локомотива» Даниила Исаева
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре голкипера «Локомотива» Даниила Исаева.

«Он достоин быть в списке лучших. Играет не эффектно, но эффективно. Вроде бы его не видно, у него неброская манера игры, однако это надёжный вратарь. В последнем плей-офф его признали MVP. У него есть качество — хладнокровие. Он рационален в игре.

Я переживал, хватит ли его на финальную серию последнего плей-офф, потому что он играет один. Но нет, у него абсолютно всё было нормально», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

«Локомотив» выиграл второй Кубка Гагарина подряд. Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф.

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