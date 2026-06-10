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ЦСКА подтвердил переход нападающего Виталия Абрамова в «Амур»

ЦСКА подтвердил переход нападающего Виталия Абрамова в «Амур»
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Пресс-служба ЦСКА сообщила, что нападающий Виталий Абрамов в результате обмена перешёл в хабаровский «Амур». Взамен армейский клуб получит денежную компенсацию. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Благодарим Виталия за отличную игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении ЦСКА.

В сезоне-2025/2026 Абрамов провёл за армейцев в регулярном чемпионате 63 матча, набрав 25 (11+14) очков. В Кубке Гагарина на счету нападающего четыре очка — гол и три результативные передачи в девяти встречах.

Абрамову 28 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года, в составе армейской команды хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).

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