Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жоэ-Кристоф Муиссу в результате обмена перешёл из «Нефтехимика» в «Спартак»

Жоэ-Кристоф Муиссу в результате обмена перешёл из «Нефтехимика» в «Спартак»
Комментарии

«Спартак» выменял из «Нефтехимика» за денежную компенсацию 19-летнего нападающего Жоэ-Кристофа Муиссу. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Муиссу родился в Санкт-Петербурге, его мать — русская, а отец — конголезец. В детстве и юности хоккеист тренировался в школах СКА и петербургского «Спартака». Муиссу в 2023 году присоединился к системе «Нефтехимика», а в сентябре 2024 года дебютировал в КХЛ. В составе основной команды нижнекамцев 19-летний нападающий провёл 18 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой с показателем полезности «-2».

Ранее ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ.

Материалы по теме
Официально
ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android