Жоэ-Кристоф Муиссу в результате обмена перешёл из «Нефтехимика» в «Спартак»

«Спартак» выменял из «Нефтехимика» за денежную компенсацию 19-летнего нападающего Жоэ-Кристофа Муиссу. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Муиссу родился в Санкт-Петербурге, его мать — русская, а отец — конголезец. В детстве и юности хоккеист тренировался в школах СКА и петербургского «Спартака». Муиссу в 2023 году присоединился к системе «Нефтехимика», а в сентябре 2024 года дебютировал в КХЛ. В составе основной команды нижнекамцев 19-летний нападающий провёл 18 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой с показателем полезности «-2».

Ранее ХК «Спартак» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027 КХЛ.