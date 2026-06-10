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18-летний латвийский защитник Шмитс получил награду НХЛ ещё до драфта лиги

18-летний латвийский защитник Шмитс получил награду НХЛ ещё до драфта лиги
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Латвийский защитник Альберт Шмитс ещё до драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) получил награду. 18-летний хоккеист удостоен премии за выдающиеся достижения, названной в честь Эдварда Джона Макгуайра — бывшего руководителя Центрального скаутского бюро НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Шмитс, вероятно, станет самым высоко выбранным латвийским хоккеистом в истории. Сейчас этот рекорд принадлежит Земгусу Гиргенсонсу, выбранному в 2012 году «Баффало Сэйбрз» под общим 14-м номером. Церемония драфта НХЛ 2026 года пройдёт 26 и 27 июня в Баффало. Шмитсу прогнозируют место в первой десятке, что стало бы новым рекордом для латвийских хоккеистов.

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