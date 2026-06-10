«Трактор» и «Амур» произвели обмен хоккеистами с «Югрой»

Ханты-Мансийская «Югра» произвела обмен хоккеистами с «Трактором» и «Амуром». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

23-летний защитник Алексей Савельев (20 (2+18) очков в 77 матчах прошлого сезона в ВХЛ) и 24-летний нападающий Артём Удот (23 (9+14) очка в 80 матчах сезона ВХЛ и 1 (0+1) очко в шести играх за карьеру в КХЛ) перешли из «Югры» в «Трактор».

Ещё один обмен «Югра» произвела с «Амуром»: в Хабаровск отправляется 19-летний нападающий Семён Кочурин (20 (12+8) очков в 53 встречах за «Мамонтов Югры» в МХЛ), а в Ханты-Мансийск — 21-летний нападающий Егор Климович, три дня назад выменянный из «Сибири» (1 (0+1) очко в восьми матчах прошлого сезона, и 4 (1+3) очка в 40 встречах за карьеру в КХЛ).