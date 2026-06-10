Нападающий Кирилл Савицкий продлил контракт с «Барысом»

Нападающий Кирилл Савицкий на год продлил контракт с «Барысом». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 31-летний Савицкий набрал 18 (6+12) очков в 56 матчах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард забросил 40 шайб и отдал 46 результативных передач в 258 встречах. В КХЛ Савицкий выступал только за «Барыс».

Напомним, «Барыс» в регулярке сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

Ранее стало известно, что «Барыс» заключил однолетний контракт с защитником Логаном Дэем.