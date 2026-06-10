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Гомоляко: Квартальнов — заслуженный человек, ему пора бы уже выиграть Кубок Гагарина

Гомоляко: Квартальнов — заслуженный человек, ему пора бы уже выиграть Кубок Гагарина
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива».

«Ну знаете, тяжело будет претендовать на завоевание ещё и третьего Кубка Гагарина. Да, в «Локомотиве» состав устаканился, на следующий год должен какой-то хоккейный бог повернуться лицом к Квартальному. Потому что такой заслуженный человек, ему пора бы уже выиграть Кубок Гагарина», — приводит слова Гомоляко Vprognoze.

Ранее Квартальнов уже возглавлял «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год. По итогам сезона-2025/2026 ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд.

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