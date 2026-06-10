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Дементьев о Ливо: почему иностранцам платят огромные деньги, которые могли платить нашим?

Дементьев о Ливо: почему иностранцам платят огромные деньги, которые могли платить нашим?
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Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался о контракте «Авангарда» с нападающим Джошем Ливо.

— Как оцените подписание Ливо в «Авангарде»?
— Логику действий клубов при подобных подписаниях оценить сложно. У меня возникает вопрос к суммам заработных плат, которые выходят в общее пространство. Почему иностранцам платят огромные деньги, которые могли бы платить нашим игрокам, чтобы они оставались в КХЛ и играли тут и дальше? К этому у меня большой вопрос, — приводит слова Дементьева «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что Джош Ливо за один сезон может заработать 120 млн рублей. Гарантированно из них 70 млн: 20 млн — оклад, идущий под потолок «Авангарду», ещё 50 млн — рекламная интеграция. И ещё 50 млн — бонус за попадание в топ-3 списка бомбардиров КХЛ в следующем сезоне.

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