Ковальчук и Фёдоров будут генменеджерами в матче между игроками НХЛ и КХЛ

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров будут генеральными менеджерами команд «Матча года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

«Стать генеральным менеджером одной из команд на «Матче года» — очень интересный опыт для меня. Я принимал участие в двух прошлых играх, но в качестве игрока. Здесь же передо мной стоят совсем другие задачи. Не менее интересные и амбициозные. Уверен, что вместе приложим все усилия, чтобы зрители запомнили этот матч как один из самых ярких и интересных спортивных событий», — сказал Ковальчук.

«Рад снова принять участие в этом проекте. И надеюсь быть максимально полезным в своём амплуа. Я внимательно следил за минувшим сезоном как и в НХЛ, так и в КХЛ. Поэтому у меня сформировалось своё видение, как сделать игру на льду ещё более зрелищной, порадовать болельщиков на трибунах и у телеэкранов. И что особенно важно, мы вместе с Ильёй и двумя капитанами будем стремиться скомпоновать обе команды так, чтобы в матче было равное противостояние двух одинаково сильных составов. В Петербурге зрители увидят по-настоящему зрелищный хоккей», — заявил Фёдоров.