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Щитов об отстранении: иногда складывается ощущение, что кто-то хочет развалить наш хоккей

Щитов об отстранении: иногда складывается ощущение, что кто-то хочет развалить наш хоккей
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал решение Международной федерации хоккея опубликовать список групп на следующий чемпионат мира без сборной России.

«Очень плохо, что хоккеисты сборной России не примут участие в чемпионате мира. Такое решение об отстранении нашей сборной крайне негативно влияет на развитие хоккея как в России, так и в других странах. Что хочется пожелать? Пожелать хочется, чтоб все сборные России вернулись как можно скорее. Иногда складывается ощущение, что кто-то хочет развалить наш хоккей», — приводит слова Щитова LiveResult.

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф.

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