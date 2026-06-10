Щитов об отстранении: иногда складывается ощущение, что кто-то хочет развалить наш хоккей

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал решение Международной федерации хоккея опубликовать список групп на следующий чемпионат мира без сборной России.

«Очень плохо, что хоккеисты сборной России не примут участие в чемпионате мира. Такое решение об отстранении нашей сборной крайне негативно влияет на развитие хоккея как в России, так и в других странах. Что хочется пожелать? Пожелать хочется, чтоб все сборные России вернулись как можно скорее. Иногда складывается ощущение, что кто-то хочет развалить наш хоккей», — приводит слова Щитова LiveResult.

Турнир пройдёт в Германии с 14 по 30 мая. Чемпионат мира примут два города, Мангейм и Дюссельдорф.