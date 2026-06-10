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Крикунов: в НХЛ Наместников на 100% нигде не прижился, в сборной России его не помню

Крикунов: в НХЛ Наместников на 100% нигде не прижился, в сборной России его не помню
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о нападающем «Виннипег Джетс» Владиславе Наместникове.

«Я даже хорошо качеств Наместникова не знаю. Но он попал в НХЛ, а чтобы туда попасть, надо играть хорошо. Правда, не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде — как Дацюк в «Детройте», либо Овечкин в «Вашингтоне». Получается, на 100 % Наместников нигде надолго не прижился. А по матчам за сборную России я его даже не помню», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 33-летний Наместников сыграл 60 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков.

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