Крикунов: в НХЛ Наместников на 100% нигде не прижился, в сборной России его не помню

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о нападающем «Виннипег Джетс» Владиславе Наместникове.

«Я даже хорошо качеств Наместникова не знаю. Но он попал в НХЛ, а чтобы туда попасть, надо играть хорошо. Правда, не очень хорошо, что он в НХЛ сменил много клубов. Лучше отыграть всю карьеру в одной команде — как Дацюк в «Детройте», либо Овечкин в «Вашингтоне». Получается, на 100 % Наместников нигде надолго не прижился. А по матчам за сборную России я его даже не помню», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».

В минувшем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 33-летний Наместников сыграл 60 матчей, в которых набрал 14 (8+6) очков.