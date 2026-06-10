В «Амуре» оценили переход в клуб экс-нападающего ЦСКА Виталия Абрамова

Генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий прокомментировал приход в хабаровский клуб экс-нападающего ЦСКА Виталия Абрамова.

«В свои 28 лет Виталий уже является двукратным обладателем Кубка Гагарина, имеет опыт игры в НХЛ и в последних сезонах регулярно привлекается в сборную России. Не сомневаемся, что этот креативный нападающий с отличным кистевым броском усилит нашу атаку в целом, и спецбригаду большинства. Рассматриваем Виталия как игрока в топ-6 нападения», — приводит слова Точицкого пресс-служба «Амура».

В сезоне-2025/2026 Абрамов провёл за армейцев в регулярном чемпионате 63 матча, набрав 25 (11+14) очков. В Кубке Гагарина на счету нападающего четыре очка — гол и три результативные передачи в девяти встречах.