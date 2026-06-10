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Щитов: Шипачёв не пришёл в «Салават Юлаев» на замену Кузнецову

Щитов: Шипачёв не пришёл в «Салават Юлаев» на замену Кузнецову
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход Вадима Шипачёва в уфимский «Салават Юлаев».

«Не думаю, что Шипачёв пришёл на замену Кузнецову. Он пришёл конкретно на своё место, думаю, он будет играть на позиции первого центра. Ведь у нас в КХЛ очень мало игроков мастерства Шипачёва, поэтому это успех для Уфы, что его подписали», — приводит слова Щитова Vprognoze.

В минувшем сезоне 39-летний форвард выступал за минское «Динамо», набрав 47 (16+31) очков в 72 матчах с учётом плей-офф. Всего на его счету 1134 игры в Континентальной хоккейной лиге, 321 заброшенная шайба и 706 результативных передач при показателе полезности «+213».

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