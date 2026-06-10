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Рыбин оценил перспективы минского «Динамо» после ухода Квартальнова и Шипачёва

Рыбин оценил перспективы минского «Динамо» после ухода Квартальнова и Шипачёва
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Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин высказался о перспективах минского «Динамо» в следующем сезоне КХЛ.

«Сложно сказать, как будет выступать минский клуб в следующем сезоне, посмотрим, кого всё-таки назначат на пост главного тренера. На мой взгляд, за всю историю «Динамо» Минск в КХЛ это была сильнейшая команда вместе с тренерским штабом. Не удержали главного тренера, либо пути разошлись. Поэтому уже начинается у них новая страница, посмотрим, кто возглавит команду, какие игроки придут. Это будет ключевой момент, как «Динамо» проведёт регулярный чемпионат», — цитирует Рыбина LiveResult.

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