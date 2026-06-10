Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин собрал идеального российского хоккеиста

Александр Овечкин собрал идеального российского хоккеиста
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопросы об идеальном российском хоккеисте.

– Собери идеального российского игрока. У кого лучше бросок?
– Сёмин.

– Лучшее катание.
– Кучеров.

– Сила.
– Артюхин.

– Передачи.
– Дацюк.

– Лучший кистевой.
– Давай возьмем Малыча.

– Кто лучше в обороне?
– Сидит человек (указал на Сергачёва. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Овечкина пресс-служба «Матча года».

Напомним, «Матч года» состоится 25 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Впервые «Матч года» прошёл два года назад, 20 июля 2024 года. Тогда на льду «ЦСКА-Арены» игра завершилась со счётом 8:8, ничья 1:1 была зафиксирована и в серии буллитов. В 2025 году матч также проходил на льду «ЦСКА-Арены», его посетили 12 000 зрителей. Встреча закончилась со счётом 15:3 в пользу игроков из-за океана.

Материалы по теме
Ковальчук и Фёдоров будут генменеджерами в матче между игроками НХЛ и КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android