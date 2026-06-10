Александр Овечкин собрал идеального российского хоккеиста

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопросы об идеальном российском хоккеисте.

– Собери идеального российского игрока. У кого лучше бросок?

– Сёмин.

– Лучшее катание.

– Кучеров.

– Сила.

– Артюхин.

– Передачи.

– Дацюк.

– Лучший кистевой.

– Давай возьмем Малыча.

– Кто лучше в обороне?

– Сидит человек (указал на Сергачёва. — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Овечкина пресс-служба «Матча года».

Напомним, «Матч года» состоится 25 июля 2026 года в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Впервые «Матч года» прошёл два года назад, 20 июля 2024 года. Тогда на льду «ЦСКА-Арены» игра завершилась со счётом 8:8, ничья 1:1 была зафиксирована и в серии буллитов. В 2025 году матч также проходил на льду «ЦСКА-Арены», его посетили 12 000 зрителей. Встреча закончилась со счётом 15:3 в пользу игроков из-за океана.