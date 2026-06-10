ХК ЦСКА поздравил баскетбольных одноклубников с победой в Единой лиге
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Пресс-служба ХК ЦСКА поздравила баскетбольных одноклубников с победой в Единой лиге.
«Кубок — армейский! Поздравляем ПБК ЦСКА с чемпионством в Единой Лиге ВТБ! 13-й титул в истории турнира — ещё одно доказательство силы, характера и победных традиций большого армейского клуба. ЦСКА всегда будет первым!» — сказано в сообщении команды.
Напомним, сегодня, 10 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между УНИКСом и ЦСКА. Со счётом 102:76 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28) армейцы обыграли команду из Казани и стали чемпионами.
Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич
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