ХК ЦСКА поздравил баскетбольных одноклубников с победой в Единой лиге

Пресс-служба ХК ЦСКА поздравила баскетбольных одноклубников с победой в Единой лиге.

«Кубок — армейский! Поздравляем ПБК ЦСКА с чемпионством в Единой Лиге ВТБ! 13-й титул в истории турнира — ещё одно доказательство силы, характера и победных традиций большого армейского клуба. ЦСКА всегда будет первым!» — сказано в сообщении команды.

Напомним, сегодня, 10 июня, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 между УНИКСом и ЦСКА. Со счётом 102:76 (27:20, 22:30, 12:24, 15:28) армейцы обыграли команду из Казани и стали чемпионами.