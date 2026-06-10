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«Не думаю, что трансфер связан с отказом «Динамо». Дементьев — о Шипачёве в «Салавате»

«Не думаю, что трансфер связан с отказом «Динамо». Дементьев — о Шипачёве в «Салавате»
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Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал переход бывшего нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев».

— Стоит ли считать связку Шипачёва с главным тренером «Салавата» Виктором Козловым многообещающей?
— Сейчас на рынке в принципе большой дефицит центральных нападающих, поэтому каждая команда ищет центрального нападающего в первое звено. На эту позицию на текущий момент самый большой спрос. Думаю, Вадим, как опытный и грамотный хоккеист, а также очень уважаемый человек в раздевалке, хорошо подходит в состав молодой и амбициозной команды с хорошими перспективами.

— С учётом дефицита центров отказ минского «Динамо» от Шипачёва выглядит удивительно. Согласны?
— Вадим находился в статусе неограниченно свободного агента и имел право выбора команды, в которой он хочет играть. Не думаю, что трансфер связан с отказом Минска, просто Вадим свободен в своём выборе и принял решение в пользу уфимского клуба, — цитирует Дементьев «Матч ТВ».

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