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«Один из лидеров раздевалки». Генменеджер «Барыса» — о продлении контракта с Савицким

«Один из лидеров раздевалки». Генменеджер «Барыса» — о продлении контракта с Савицким
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Генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников прокомментировал продление контракта с нападающим Кириллом Савицким.

«Кирилл — не просто опытный форвард, он один из лидеров нашей раздевалки. Это он доказал, выводя парней на лёд с капитанской нашивкой в минувшем сезоне. Для нас было одной из задач — сохранить его в составе. Его характер, самоотдача, понимание нашей игровой философии и та большая часть работы, которую он забирает на себя в меньшинстве — это фундамент, на котором мы продолжим строить команду», — приводит слова Метальникова пресс-служба «Барыса».

В прошлом сезоне 31-летний Савицкий набрал 18 (6+12) очков в 56 матчах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард забросил 40 шайб и отдал 46 результативных передач в 258 встречах.

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