Сергей Мурашов и Илья Протас вошли в команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026 АХЛ

Пресс-служба Американской хоккейной лиги представила команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026.

В данную команду вошли российский голкипер «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (фарм-клуб «Питтсбурга») Сергей Мурашов и белорусский нападающий «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Вашингтона») Илья Протас.

В 38 матчах регулярного сезона за «Уилкс-Барре/Скрантон» 22-летний Мурашов занял третье место в лиге как по коэффициенту надёжности (2,20), так и по проценту отражённых бросков (91,9), показав результат 24-9-4.

19-летний Илья Протас разделил шестое место в лиге по набранным очкам — 66 (29+37) в 69 играх регулярного сезона за «Херши». Он стал лидером в команде по голам, очкам, голам в большинстве (11) и показателю полезности («+17»).

Кроме вышеуказанных хоккеистов, в команду лучших молодых игроков вошли: защитники Адам Энгстрём и Картер Якемчук, нападающие Майкл Брандсегг-Нюгард, Конста Хелениус.