Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Мурашов и Илья Протас вошли в команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026 АХЛ

Сергей Мурашов и Илья Протас вошли в команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026 АХЛ
Комментарии

Пресс-служба Американской хоккейной лиги представила команду лучших молодых игроков сезона-2025/2026.

В данную команду вошли российский голкипер «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз» (фарм-клуб «Питтсбурга») Сергей Мурашов и белорусский нападающий «Херши Бэрс» (фарм-клуб «Вашингтона») Илья Протас.

В 38 матчах регулярного сезона за «Уилкс-Барре/Скрантон» 22-летний Мурашов занял третье место в лиге как по коэффициенту надёжности (2,20), так и по проценту отражённых бросков (91,9), показав результат 24-9-4.

19-летний Илья Протас разделил шестое место в лиге по набранным очкам — 66 (29+37) в 69 играх регулярного сезона за «Херши». Он стал лидером в команде по голам, очкам, голам в большинстве (11) и показателю полезности («+17»).

Кроме вышеуказанных хоккеистов, в команду лучших молодых игроков вошли: защитники Адам Энгстрём и Картер Якемчук, нападающие Майкл Брандсегг-Нюгард, Конста Хелениус.

Материалы по теме
Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android