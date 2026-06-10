Владимир Крикунов: с Шалуновым «Локомотив» попал в точку

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высоко оценил игру форварда «Локомотива» Максима Шалунова.

«Зачастую в «Локомотиве» вся надежда на Шалунова, либо на того же Берёзкина. Команда вытащила тот самый матч с «Авангардом», когда они отыгрались на последней минуте. Как раз Шалунов и забил оба гола с передач Радулова. Шалунов — хороший, качественный и полезный хоккеист.

Для «Локомотива» было важное подписание в своё время в лице Шалунова. Нужно было ещё вписать хоккеиста, чтобы дать ему сыграться. Ему повезло, что в команде оказался тренер, который знал его, Никитин. Он увидел его в «Локомотиве», пригласил, создал тройку, где Шалунов полезен. Очень много нюансов, когда подписываешь хоккеиста. Ведь бывает, когда с игроками не угадываешь. С Шалуновым «Локомотив» попал в точку», — цитирует Крикунова «Советский спорт».