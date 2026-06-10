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Карандин: когда вернёмся, европейские судьи отнесутся к России с особым вниманием

Карандин: когда вернёмся, европейские судьи отнесутся к России с особым вниманием
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Член Залов славы отечественного хоккея и ИИХФ, легендарный арбитр Юрий Карандин заявил, что большое количество изменений правил в КХЛ вредит развитию хоккея в стране.

«Вы посмотрите на правила ИИХФ, их – как и в советском хоккее – меняют крайне редко и осторожно. Я уже не говорю про НХЛ, где сегодня арбитры судят практически так же, как судили мы на Суперсериях 70-х годов.

Когда мы вернёмся на международную арену, сразу почувствуем, что из-за постоянных изменениях в правилах играем чуть ли не в другой хоккей. И это обязательно скажется на результате, тем более что европейские судьи, подозреваю, отнесутся к нам с особым вниманием.

Во всех профессиональных лигах консерватизм в правилах – в цене. А у нас в КХЛ пока одни руководители спят, другие – имитируют бурную деятельность. На выходе – вред всему нашему хоккею», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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