Новый тренер «Лос-Анджелеса» прокомментировал предстоящую работу с Артемием Панариным

Питер Лавиолетт после назначения главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» заявил, что рад воссоединению с российским форвардом Артемием Панариным.

«Панарин — один из самых талантливых игроков, которых я когда-либо тренировал, и я очень рад снова с ним работать», — приводит слова Лавиолетта пресс‑служба НХЛ.

9 июля Лавиолетт возглавил «Кингз», где выступает Панарин. Вместе они работали в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2023–2025 годах.

Панарину 34 года, он перешёл в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс» во время минувшего регулярного сезона. В 26 матчах регулярки за новую команду он набрал 27 (9+18) очков, в четырёх матчах плей‑офф — 3 (2+1) очка. В сезоне-2025/2026 НХЛ «Лос‑Анджелес» дошёл до 1/8 финала плей-офф, где уступил «Колорадо Эвеланш» (0-4 в серии).