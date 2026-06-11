Стал известен клуб, который был близок к подписанию Бобровского перед дедлайном

Инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн сообщил, что «Каролина Харрикейнз» перед дедлайном пыталась заполучить российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

По сведениям источника, «Пантерз» были готовы отдать за 37-летнего вратаря пик первого раунда драфта, но «Харрикейнз» отвергли такое предложение.

Этим летом у Бобровского заканчивается контракт с «Флоридой» с зарплатой $ 10 млн в год, подписанный в 2019 году. В минувшем регулярном чемпионате Бобровский провёл 52 матча и одержал 27 побед при коэффициенте надёжности 3,07 и 87,7% отражённых бросков. Сергей вместе с «Пантерз» взял два Кубка Стэнли – в 2024 и 2025 годах. Ранее Бобровский играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». В 2013 и 2017 годах он становился обладателем «Везина Трофи».