Генменеджер «Детройта» попросил агента Ларкина расширить список команд для обмена

Несколько клубов НХЛ обратились к «Детройт Ред Уингз» по поводу возможного обмена нападающего Дилана Ларкина. Одна из этих команд – «Даллас Старз», сообщает The Athletic. Ранее появилась информация, что американец рассматривает для перехода такие клубы, как «Вегас Голден Найтс», «Миннесота Уайлд» или «Флорида Пантерз».

Отмечается, что генеральный менеджер «Ред Уингз» Стив Айзерман попросил Пэта Бриссона, агента Ларкина, расширить их первоначальный список из трёх команд. Бриссон отнёсся к этому с пониманием.

Срок соглашения игрока с зарплатой $ 8,7 млн рассчитан до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

29-летний Ларкин был выбран «Ред Уингз» под 15-м общим номером на драфте НХЛ 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате Дилан набрал 67 (34+33) очков в 74 матчах.