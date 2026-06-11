«Это несправедливо». Крикунов — о чемпионате мира — 2027 без сборной России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о том, что российская национальная команда не примет участия в чемпионате мира по хоккею в 2027 году. Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на турнир без сборных России и Беларуси.

«Без России пройдёт чемпионат мира в очередной раз, но я думаю, что сам чемпионат мира недополучает в разных аспектах. Конечно, это однозначно несправедливо, я уже устал говорить на эту тему и думать о таких новостях», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, сборная России по хоккею отстранена от международных соревнований под эгидой ИИХФ с 2022 года. Чемпионат мира — 2027 пройдёт в Германии с 14 по 30 мая.