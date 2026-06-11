«Эти федерации попахивают дерьмом». Кожевников — о позиции Швеции, Чехии и Финляндии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что федерации хоккея Швеции, Чехии и Финляндии высказались против возвращения россиян на международные соревнования. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года. Дисциплинарный совет ИИХФ ранее аннулировал решение совета организации о недопуске России к соревнованиям сезона‑2026/2027 по соображениям безопасности.

– Ничего удивительного, все против нас. Думаю, что и Дания с французами тоже.

– Как думаете, прислушаются к мнению этих стран, или всё‑таки с учётом того, что законодатели мод в хоккее именно канадцы, от мнения этих федераций мало что будет зависеть?

– Конечно, мало. На эти федерации плевать хотели. Канадцы могут нам разрешить играть Кубок мира. А это всё остальное попахивает дерьмом, вот эти все федерации так попахивают.

– Наверное, лучшим нашим ответом после допуска будет победа над этими сборными?

– Зачем гадать? Не нужна эта болтовня. Маловероятно, что мы в ближайшее время куда-то попадём. В любом случае начнут с детей и юношей. Там одна клоака в Международной федерации хоккея, – цитирует Кожевникова «Матч ТВ».