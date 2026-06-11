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Трёхкратный олимпийский чемпион объяснил, почему Шипачёв выбрал «Салават Юлаев»

Трёхкратный олимпийский чемпион объяснил, почему Шипачёв выбрал «Салават Юлаев»
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов высказался о переходе 39-летнего форварда Вадима Шипачёва в «Салават Юлаев» из минского «Динамо».

– Думаю, Шипачёва ждут серьёзные испытания. У Минска был очень мощный состав – сплав местных и российских игроков, молодёжи, десятка легионеров. А Уфа последний год-два – команда-середняк, которая лишь латает состав. Так что это команды разного уровня.

– Удивлены выбором Шипачёва?
– Удивлён тем, что Минск после такого сезона Шипачёва не удержал. Но совсем не удивлён, что Вадим выбрал Уфу. В нашем хоккее всегда очень многое решал тренерский фактор. А сегодня, когда мастеров можно пересчитать по пальцам двух рук и за них между клубами идет борьба, этот фактор вообще решающий. У того же «Салавата», я так понимаю, бюджет не самый высокий, много потерь.

Но в селекции срабатывает тренерский фактор – Виктор Козлов вытягивает не только молодёжь, но и опытных игроков. Самый лучший пример – Евгений Кузнецов, которого после магнитогорской нервотрёпки с Андреем Разиным воскресили именно в Уфе, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

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