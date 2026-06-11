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Давыдов: Разин — крепкий тренер, но себя переоценил, и это ему ещё долго будет аукаться

Давыдов: Разин — крепкий тренер, но себя переоценил, и это ему ещё долго будет аукаться
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Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что главный тренер «Металлурга» Андрей Разин переоценивает себя, из-за чего с ним не хотят работать некоторые хоккеисты.

«Знаете, я много лет занимался в «Динамо» селекцией, привозил наших будущих легенд – например, Василия Первухина и Сергея Светлова, а также того же Козлова. Поэтому сейчас не позавидую селекционерам «Металлурга». После всех последних историй мастера, подозреваю, будут избегать эту симпатичную по стилю команду, им будет не так легко привлекать новых хоккеистов. Разин – крепкий тренер, но на каком-то этапе себя переоценил, и это ещё долго будет аукаться – и ему, и клубу, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

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