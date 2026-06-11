«Адмирал» представил тренерский штаб на сезон-2026/2027. Главным тренером остаётся Олег Браташ, возглавивший команду в середине прошлого сезона.

Помогать ему продолжат тренер вратарей Денис Черепанов, тренер по ОФП Кирилл Легчаков, а также тренер Валерий Кулибаба. К штабу «моряков» также присоединятся Дмитрий Кокорев и Андрей Шайдуллин на должность видеотренера. Ранее Шайдуллин три года работал в системе казанского «Ак Барса».

Прошлый год Дмитрий Кокорев провел у руля самого северного профессионального клуба страны — ХК «Норильск». В КХЛ он был главным тренером ХК «Сочи», а также работал ассистентом в тольяттинской «Ладе» в 2025 году.