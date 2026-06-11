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Канадский тренер «Локомотива» Пелино: мой сын — большой фанат Юрия Гагарина

Канадский тренер «Локомотива» Пелино: мой сын — большой фанат Юрия Гагарина
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Канадский тренер Майкл Пелино, входивший в штаб «Локомотива» в прошлом сезоне, рассказал о своей семье.

– Моя дочь – лицензированный поведенческий аналитик. Она помогает детям с аутизмом. А сын – аэрокосмический инженер. Представляете, он большой фанат Юрия Гагарина и вообще всего, что связано с космосом! Он очень умный парень, это впечатляет. Сейчас сын занимается научной работой, преподаёт сам и продолжает учиться.

– Получается, сын – фанат Юрия Гагарина, а отец выиграл три Кубка Гагарина.
– Удивительно, неправда ли? А ещё у нас в семье четыре собаки, а одну мы назвали Лайкой. Как первое животное, которое вывели на орбиту Земли!

– Дети уже приезжали в Россию?
– И он, и дочь уже несколько раз были в России. Вместе с сыном мы посетили Музей космонавтики в парке ВДНХ и остались в восторге от увиденного. А моя дочь обладает удивительным даром находить интересные места везде, куда бы ни отправилась. Благодаря ей мы побывали в нескольких красивых деревнях и городах России, – цитирует Пелино Sports.ru.

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