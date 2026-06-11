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«В этой жизни ты ничего не добьёшься в одиночку». Ландеског — об индивидуальных наградах

«В этой жизни ты ничего не добьёшься в одиночку». Ландеског — об индивидуальных наградах
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о получении сразу двух индивидуальных наград — «Билл Мастертон Трофи» и «Марк Мессье Лидершип Эворд».

«Хотя на моей груди красуется буква «С», это лидерство, основанное на коллективной работе. Каждый нужен, чтобы команда работала слаженно и двигалась в одном направлении, поэтому я обязательно разделю эту награду с ребятами. Мне помогало множество людей, и особенно моя семья, но в целом мне помогало очень много людей. В этой жизни ты ничего не добьёшься в одиночку, это правда. Я очень благодарен им всем», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.

«Билл Мастертон Трофи» вручается хоккеистам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею. Обладателем «Марк Мессье Лидершип Эворд» становится игрок, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде — как на льду, так и за его пределами, а также играет значимую роль в популяризации хоккея в своём сообществе.

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