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Лавиолетт рассказал, в каком стиле будет играть «Лос-Анджелес» под его руководством

Лавиолетт рассказал, в каком стиле будет играть «Лос-Анджелес» под его руководством
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Питер Лавиолетт после назначения главным тренером «Лос-Анджелес Кингз» рассказал, что будет прививать команде атакующий стиль игры, который считает актуальным.

«Исходя из моего опыта и даже просто наблюдая за плей-офф прямо сейчас, могу сказать, что это будет игра, ориентированная на атаку, при которой нужно быть готовым к активным действиям. Я думаю, что у нас есть игроки, способные реализовать этот стиль и эту игру. Опять же, нельзя действовать безрассудно, но должен быть план атаки, и мы будем над этим работать», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Специалист взял Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» в 2006 году, а также работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфией Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз».

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