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Новичок ВХЛ хоккейный клуб «Калуга» представил логотип

Новичок ВХЛ хоккейный клуб «Калуга» представил логотип
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ХК «Калуга» официально представил свой новый логотип. В следующем сезоне в чемпионате ВХЛ примут участие 32 российских клуба. Соревнование покинуло «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода, а новичком турнира стал ХК «Калуга».

Фото: ХК «Калуга»

«Основной акцент сделан на космической тематике, так как с 1891 по 1935 год в Калуге жил и работал основоположник теоретической космонавтики, выдающийся изобретатель Константин Эдуардович Циолковский. В 1967 году был открыт первый в мире и один из крупнейших в России Государственный музей истории космонавтики, созданный при непосредственном участии Сергея Королёва, Юрия Гагарина и других космонавтов, поэтому основным элементом в центральной части является «Спутник-1» — первый искусственный спутник Земли. Также мы не могли игнорировать традицию, согласно которой перед матчем вся арена поёт песню «Трава у дома», поэтому решили изобразить эмблему в виде иллюминатора», — говорится в сообщении клуба.

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