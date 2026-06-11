Трагически скончался 21-летний хоккеист ХК «Норильск» Егор Ядыкин, об этом сообщает пресс-служба норильского клуба.
«С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушёл из жизни при трагических обстоятельствах. За время выступлений в ХК «Норильск» он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего.
Егор был улыбчивым парнем, который давал партнёрам энергию на площадке и за её пределами. Он был надёжным и отзывчивым другом, внимательным к проблемам каждого. Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК «Норильск» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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